Возле Курильских островов встретились японские и российские истребители

Истребители Военно-воздушных сил самообороны Японии были подняты в понедельник в связи с полетом самолетов ВВС России рядом с воздушным пространством Японии и над Курильскими островами, четыре из которых являются предметом японо-российского территориального спора, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

По словам представителей министерства обороны, два самолета Ту-95 пролетели от Корейского полуострова над Японским морем, проследовали вдоль японского архипелага на север от острова Хоккайдо. Другой самолет - Ил-20 - проследовал над Курильскими островами. Представители японского ведомства отметили, что российские самолеты не нарушали воздушное пространство Японии.

Ранее в понедельник телеканал NHK сообщал, что группа из семи российских военных судов, среди которых отмечены фрегаты и десантные корабли, прошла из Японского моря в Охотское море по проливу Лаперуза. Японская сторона не исключила, что суда принимают участие в крупномасштабных военных учениях, проходящих в том регионе.

В ночь на 13 июля в России началась недельная внезапная проверка в Восточном военном округе. В ней участвуют свыше 160 тысяч военнослужащих, около тысячи танков и боевых бронированных машин, 130 самолетов и вертолетов дальней, военно-транспортной, истребительной, бомбардировочной и армейской авиации, а также 70 кораблей и судов Военно-морского флота.