В России нашли тело известного адвоката и телеведущего Бориса Тарасова

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

"В 21.30 на службу "02" поступило сообщение о том, что из квартиры в доме на Проспекте мира доносится подозрительный запах. Сотрудники МВД и МЧС вскрыли дверь и обнаружили тело (мужчины)", - сказали в пресс-службе.

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Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося.

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что тело пролежало в квартире около семи дней. Однако позже СК РФ заявил, что по мнению судмедэксперта, тело пролежало в квартире около двух-трех недель.

По словам источника, скончавшийся - адвокат Борис Алексеевич Тарасов, 1952 года рождения. Он состоял в Адвокатской палате Москвы, следует из реестра на сайте объединения, и с 2005 года вел передачу "Суд идет" на телеканале "Россия".

По данным lenta.ru, Борис Тарасов родился в Томске в 1952 году. Окончив в 1975 году юридический факультет Томского государственного университета, он начал работать в органах прокуратуры, дослужившись до должности следователя по особо важным делам при генеральном прокуроре РФ.

Тарасов участвовал в расследовании дела ГКЧП. С 1993 по 1995 год он был старшим оперуполномоченным по особо важным делам в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД РФ. Затем Тарасов начал заниматься адвокатской практикой, и с 2001 года состоял в коллегии «Адвокатская палата».

Тарасов известен телезрителям как судья из телешоу «Суд идет», которое выходило на канале «Россия» с 2005 года.