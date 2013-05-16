Директора фирмы Корнацкого нашли мертвым в поле

Об этом сообщил Корнацкий, кандидат по мажоритарному округу №132 (Первомайск, Николаевская обл.) от ВО “Батькивщина”, где ЦИК не смогла установить результаты выборов, сообщает Украинская правда.

Дзирун был найден мертвым сегодня в 6 утра в поле, и обстоятельства его смерти пока не выяснены.

"Он уехал вчера вечером, оставив дома мобильный телефон, который всегда брал с собой и сегодня утром, когда бросились его искать, нашли его в поле. Возле служебного автомобиля мертвым. Это вся информация, которая у меня сегодня есть", - рассказал Корнацкий.

"Я думаю, что это инсульт", - сказал экс-кандидат в депутаты.

Он допустил, что смерть Дзируна может быть косвенно связана с давлением на него и предприятие.

Корнацкий напомнил, что главный бухгалтер предприятия Людмила Никиткина, которая имеет ишемическую болезнь сердца, уже 10 месяцев содержится в тюрьме.

Кроме того, по словам Корнацкого, местные органы власти получили указание полностью уничтожить его предприятие.

"Вы можете себе представить, как чувствует себя директор этого предприятия. Он ежедневно жил в ожидании того, что к нему придут в любое время. В последнее время он говорил, что к нему звонят по телефону какие-то люди и что-то от него хотят. Что именно - он обещал рассказать во время встречи. Но мы так и не встретились", - рассказал Корнацкий.