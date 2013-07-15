Американский мотогонщик погиб, пытаясь развить скорость до 500 км/ч
08:02, 15 июля 2013Мир
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Американский мотогонщик Билл Уорнер погиб в результате падения во время заезда в США.
В 2011 году Уорнер установил мировой рекорд скорости, развитой на обычном мотоцикле
В воскресенье Уорнер на бывшей базе американских ВВС в штате Мэн потерял управление в ходе заезда, в котором он намеревался достичь скорости в 300 миль в час (482 км/ч), и вылетел с мотоцикла, модифицированного Suzuki Hayabusa.
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Об этом сообщает РИА Новости по информации АП.
Директор гонки Тим Келли впоследствии заявил, что Уорнер находился в сознании после своего падения и даже был способен говорить, но тем не менее умер в госпитале час и 15 минут спустя.
В 2011 году Уорнер установил мировой рекорд скорости, развитой на обычном мотоцикле - 311 миль в час (500 км/ч).
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