В Беларуси закрыли дело «плюшевого десанта»

Антону Суряпину и Сергею Башаримову больше не грозит тюремное заключение.

Сообщается, что о закрытии дела 28 июня сообщил Комитет государственной безопасности Республики Беларусь.

Все оборудование, которое было конфисковано во время обыска, вернули Антону Суряпину и сообщили ему о закрытии дела.

Студенту факультета журналистики Антону Суряпину и агенту по недвижимости Сергею Башаримову выдвинули уголовное обвинение после того, как двое представителей шведской рекламной компании, Studio Total, пересекли белорусскую границу на одномоторном самолете и сбросили 900 плюшевых медведей с плакатами с призывами к свободе слова в Беларуси.

ВВС Украина