В Беларуси закрыли дело «плюшевого десанта»
13:32, 12 июля 2013Мир
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Уголовное дело в связи с акцией с плюшевыми мишками, состоявшейся 4 июля 2012 года в Беларуси, закрыто.
Антону Суряпину и Сергею Башаримову больше не грозит тюремное заключение.
Сообщается, что о закрытии дела 28 июня сообщил Комитет государственной безопасности Республики Беларусь.
Все оборудование, которое было конфисковано во время обыска, вернули Антону Суряпину и сообщили ему о закрытии дела.
Студенту факультета журналистики Антону Суряпину и агенту по недвижимости Сергею Башаримову выдвинули уголовное обвинение после того, как двое представителей шведской рекламной компании, Studio Total, пересекли белорусскую границу на одномоторном самолете и сбросили 900 плюшевых медведей с плакатами с призывами к свободе слова в Беларуси.
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