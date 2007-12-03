Коммунисты обжалуют итоги выборов в российскую Госдуму

КПРФ начала подготовку исков в Верховный суд для обжалования итогов голосования на выборах в Госдуму пятого созыва, не дожидаясь окончательного подсчета голосов, заявил руководитель юридической службы ЦК КПРФ Вадим Соловьев на брифинге в штабе партии.

"Группа наших юристов уже начала подготовку исков в Верховный суд для обжалования результатов голосования, не дожидаясь итога подсчета голосов", - сказал он.

По его словам, "вал нарушений превышает все допустимые нормы", поэтому и принято решение об опротестовании результатов выборов независимо от того, какой процент голосов избирателей получит КПРФ.

"От КПРФ для контроля на выборах направлены более 300 тысяч человек. По поступившей от региональных организаций информации, ими зарегистрированы более 10 тысяч фактов нарушений", - говорится в справке компартии, которую раздали журналистам в штабе партии.

В связи с этим юристы партии направили более 700 жалоб в органы прокуратуры и более 8 тысяч жалоб в избирательные комиссии различного уровня.

РИА Новости