В Китае не выдержали и арестовали водителя, разбившего 300 своих машин

42-летний водитель устраивал ДТП в часы пик в городе Шэньчжэнь.

Вероятно, он подкупал механика, чтобы тот завышал стоимость ущерба, причиненного автомобилю. Это позволяло предприимчивому водителю претендовать на десятки тысяч долларов компенсации.

Автомобилиста разоблачила страховая компания, обратившая внимание на подозрительно высокое количество ДТП с его участием.

ВВС Украина