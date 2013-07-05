Новый Папа Римский канонизирует Иоанна Павла II

Папа формально подтвердил второе чудо Иоанна Павла II из Польши, возглавлявшего Римско-католическую церковь 27 лет до 2005 года.

Папа Франциск также возведет в ранг святых Иоанна XXIII, хотя после его молитвы не произошло второе чудо.

Иоанн XXIII был Папой Римским в 1950-60-х годах.

Он созвал Второй Ватиканский собор, на котором был принят ряд важных решений по модернизации церкви. В частности, внедрение богослужения на национальных языках вместе с латынью и открытая позиция в отношениях с некатоликами.

Ожидается, что канонизация состоится до конца этого года, но конкретная дата пока не озвучена.

ВВС Украина