Новый Папа Римский канонизирует Иоанна Павла II
16:13, 05 июля 2013Мир
780 0
Пресс-служба Ватикана сообщила, что Папа Римский Франциск сделает двух своих предшественников святыми.
Папа формально подтвердил второе чудо Иоанна Павла II из Польши, возглавлявшего Римско-католическую церковь 27 лет до 2005 года.
Папа Франциск также возведет в ранг святых Иоанна XXIII, хотя после его молитвы не произошло второе чудо.
Иоанн XXIII был Папой Римским в 1950-60-х годах.
Он созвал Второй Ватиканский собор, на котором был принят ряд важных решений по модернизации церкви. В частности, внедрение богослужения на национальных языках вместе с латынью и открытая позиция в отношениях с некатоликами.
Ожидается, что канонизация состоится до конца этого года, но конкретная дата пока не озвучена.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter