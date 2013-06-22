«Друзья Сирии» собираются, чтобы обсудить поставки оружия противникам Асада
10:25, 22 июня 2013Мир
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Министры иностранных дел стран, поддерживающих восстание против режима президента Башара Асада, получивших название "Друзья Сирии", встретятся в столице Катара Дохе.
Министры планируют обсудить поставки оружия сирийским повстанцам, подвергшимся ряду неудач в последние недели.
Это первая встреча "Друзей Сирии" после заявления США о готовности оказать военную поддержку оппозиции Сирии.
В группу из 11 стран также входят Великобритания, Германия, Франция, Саудовская Аравия и Турция.
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