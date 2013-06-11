Оппозиция требует отставки мэра Варшавы за воскресный потоп

Вице-председатель польской партии «Право и справедливость» Мариуш Каминский обратился к депутатам горсовета Варшавы с требованием созвать внеочередную сессию, которая должна потребовать отчета коммунальщиков и руководителей города.

"Нельзя дальше жить так, просто в ожидании несчастья. Может, кто-то должен утонуть или погибнуть, чтобы власть начала эффективный ремонт важнейших путей столицы. Нельзя все сваливать на изменение климата, ибо это просто насмешка над происходящим в Варшаве", - цитирует слова политика Польское радио.

Каминский напомнил, что подобные подтопления в Варшаве происходили и в 2010-м, и в 2011-м, и рассказал, что он уже подписал прошение о проведении референдума об отставке мэра Варшавы.

Сама же Гронкевич-Вальц утверждает, что климат меняется, поэтому к проливным дождям надо привыкнуть и не стоит ссориться из-за них.

"И в Будапеште, и в Праге, и в других столицах погода была такой же, как и в Варшаве. У нас меняется климат, поэтому имеем такие ливни, которых еще не было несколько лет назад. К этим изменениям нужно просто привыкнуть", - сказала мэр.

Как сообщал УНИАН, 9 мая в Варшаве после обеда началась гроза. На севере города ливень сопровождался градом. В течение часа ряд улиц и перекрестков оказались затопленными. Под водой оказались несколько ключевых улиц польской столицы, на некоторых участках полностью было парализовано движение.