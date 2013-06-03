Премьер Турции говорит, что его соотечественников провоцируют экстремисты

Выступая на пресс-конференции перед своим визитом в Марокко, г-н Эрдоган сказал, что протесты организовали экстремисты, и обвинил оппозицию в провоцировании граждан.

"Это уже не протесты против застройки парка Гези. Все эти события организованы экстремистами внутри страны и за ее пределами. Главная оппозиционная партия спровоцировала моих невинных соотечественников. Те, кто называет эти события "Турецкой весной" не знают Турции", - заявил он журналистам.

Акции протеста, изначальная цель которых - остановить застройку исторического парка в Стамбуле, впоследствии переросли в антиправительственные акции по всей стране. Сейчас ими охвачено 67 городов Турции.

Согласно официальным данным, в результате столкновений с полицией арестовано около 1700 человек.

В ночь на понедельник полиция в очередной раз применила против демонстрантов слезоточивый газ. Как пишут местные издания, они пытались прорваться в стамбульский офис премьера.

Главные упреки, которые раздаются в адрес нынешней власти Турции, это усиление авторитаризма и исламизация страны.

ВВС Украина