По Техасу прокатились ураганы, есть жертвы (фото)

По информации местных властей, 250 человек были эвакуированы. Жилым домам и зданиям нанесен значительный ущерб.

В ночь на четверг стихийное бедствие обрушилось на северную и центральную части штата. Больше всего от буйства стихии разрушенный город Гренбери, где, по заявлениям властей, торнадо прошел около 8 часов вечера по местному времени, сообщает Радио Свобода.

Напомним, в конце декабря 2012 года на северо-востоке США в результате сильного зимнего урагана погибли 15 человек и сотни тысяч остались без электричества. Причиной гибели людей стали аварии, вызванные сильными дождями и снегопадами. В Арканзасе и Мэриленде были обесточены тысячи домов и предприятий.

В Филадельфии и Нью-Йорке отложили часть авиарейсов. В Питтсбурге самолет благополучно приземлился во время шторма, застрял в снегу и простоял два часа на взлетной полосе. На Лонг-Айленде самолет Southwest Airlines съехал с полосы и застрял в грязи.

Одновременно с этим на часть территории США налетели торнадо: их число за двое суток достигло 34. Они сопровождались сильными ветрами и грозами с ливнями. Снежные бури оставили без электричества более 200 тыс. человек в штатах Техас, Арканзас, Оклахома, Миссисипи, Луизиана и Алабама.

Фото: NBC 5