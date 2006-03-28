Лукашенко вроде бы здоров, но инаугурация переносится
Больше недели "бацька" не появляется на люди
Инаугурация Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО, намеченная на 31 марта, переносится на неопределенный срок.
Об этом радиостанции "Эхо Москвы" сообщили в ЦИК Беларуси. Причины переноса там объяснить не смогли.
Ориентировочно церемония состоится в первой половине апреля. Конкретную дату должна определить администрация Президента. А.ЛУКАШЕНКО не появлялся на людях уже 8 дней, и где он находится сейчас, неизвестно. Не было также сообщений о том, что он ответил на поздравления в свой адрес по случаю переизбрания, в том числе на телеграмму Президента РФ Владимира ПУТИНА.
В администрации Президента Белоруси радиостанции сообщили, что А.ЛУКАШЕНКО сейчас работает с документами, на сегодня у него назначено совещание, а также особо подчеркнули, что белорусский Президент здоров.