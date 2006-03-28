Лукашенко вроде бы здоров, но инаугурация переносится

Инаугурация Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО, намеченная на 31 марта, переносится на неопределенный срок.

Об этом радиостанции "Эхо Москвы" сообщили в ЦИК Беларуси. Причины переноса там объяснить не смогли.

Ориентировочно церемония состоится в первой половине апреля. Конкретную дату должна определить администрация Президента. А.ЛУКАШЕНКО не появлялся на людях уже 8 дней, и где он находится сейчас, неизвестно. Не было также сообщений о том, что он ответил на поздравления в свой адрес по случаю переизбрания, в том числе на телеграмму Президента РФ Владимира ПУТИНА.

В администрации Президента Белоруси радиостанции сообщили, что А.ЛУКАШЕНКО сейчас работает с документами, на сегодня у него назначено совещание, а также особо подчеркнули, что белорусский Президент здоров.