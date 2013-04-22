Во Львове назвали провокацией идею признания ОУН и УПА преступными

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского областного совета, сегодня в облсовете состоялся круглый стол на тему: „Украинско-польские отношения 30-40-х годов ХХ века и годовщина Волынских событий”.

В мероприятии приняли участие председатель Львовского областного совета Петр Колодий, народные депутаты Украины от ВО «Свобода» Олег Панькевич и Анатолий Витив, ученые-историки из Галичины и Волыни, руководители ряда общественных организаций, депутаты Львовского облсовета V и VI созывов, депутаты Львовского и Луцкого городских советов.

Поводом для собрания стала регистрация 11 апреля 2013 года проекта постановления сейма Польши о признании ОУН и УПА преступными организациями, которые совершили геноцид польского населения так называемых "Восточных Кресов" в 1939-1947 гг.

Как отмечается в сообщении, все участники круглого стола в своих выступлениях отмечали, что „это провокационное постановление”, которое является продолжением истерического нагнетания межнациональной вражды отдельными "кресовыми" организациями Польши, что никак не способствует политике добрососедства и ставит под сомнение демократичность и преданность европейским ценностям отдельных политиков Польши.

Историки, среди которых профессор Львовского национального университета им. Ивана Франко Богдан Гудь, отмечали, что в событиях, которые состоялись на Волыни в 30-40-х годах прошлого века, пострадали как поляки, так и украинцы. А причиной ответных акций воинов УПА, по утверждению историков, были акты «пацификации» украинских сел польской полицией и сотрудничество с красными партизанами. По их мнению, аргументами в дискуссии вокруг этой темы могут быть лишь документы и неопровержимые факты. К сожалению, польская сторона на такую дискуссию не идет, отметили историки.

Б.Гудь, в частности, заметил, что польские ученые не хотят принимать во внимание аргументы украинских ученых, которые базируются на источниках из украинских архивов и на свидетельствах очевидцев тех событий.

"Но есть множество польских документов, которые свидетельствуют о том, что это была гражданская война, где жертвы были с обеих сторон. Говоря об акциях УПА, следует говорить и об акциях Армии Краевой и польской полиции относительно украинцев. В этом контексте проект постановления Сейма о признании ОУН и УПА преступными организациями является ни чем иным, как объявлением информационной войны, причем войны в интересах третьей стороны. И если Польша этого не понимает, она проиграет больше всех", – сказал Б.Гудь.

Председатель объединения обществ депортированных украинцев "Закерзоння", преподаватель Национального университета "Львовская политехника" Владимир Середа напомнил присутствующим о совместном заявлении президентов Украины и Польши в 2003 году о прощении и примирении, ряде обращений Совета церквей и Синода УГКЦ, а также о постоянной деструктивной работе "кресовых" организаций, которые искажают историческую правду еще со времен, когда Польша была коммунистической.

"Кресовые" организации постоянно разжигали истерию вокруг волынских событий и всегда освещали ее односторонне. Они ни словом не вспоминают об актах пацификации, обходят и тему операции "Висла". Но заявления каких-то польских организаций – одно, другое – постановление Сейма. Почему же молчит украинская власть? Ведь в заявлении речь идет о так называемом "населении Восточных Кресов II Речи Посполитой". Какая ІІ Речь Посполитая в 1939-1947 гг. на Волыни? Здесь должна быть жесткая реакция государства", – подчеркнул В.Середа.

Подводя итоги круглого стола, депутат областного совета, директор Святослав Шеремета проинформировал участников, что вопрос "О мерах по освещению украинско-польских отношений в 30-40 годах ХХ века и 70-летия Волынских событий" будет вынесен на рассмотрение сессии областного совета.

Участники круглого стола решили подготовить обращение к Президенту Украины, Кабинету министров и Министерства иностранных дел с требованием дать надлежащую оценку проекту постановления Сейма и осудить политику конфронтации и разжигания межнациональной вражды.

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Как сообщал УНИАН, 11 апреля 2013 г. в Сейме Польши был зарегистрирован проект постановления о признании ОУН и УПА "преступными организациями, которые совершили геноцид польского населения "восточных кресов" в 1939–1947 годах".

Один из авторов этого проекта, депутат Сейма от Польской крестьянской партии Франчишек Стефанюк сообщил, что партия инициировала принятие этого заявления по просьбе родственников погибших на "восточных кресах", заявив, что принятие данного документа не должно ухудшить польско-украинские отношения.