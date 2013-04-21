Добкин предлагает составить список сторонников УПА и не пускать их в ЕС

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Направлю обращение к Польскому Сейму с предложением составить список "Бандеры-Шухевича" и не пускать в ЕС тех, кто проповедует идеи фашизма", - написал Добкин.

Как сообщалось, в сейме Польши 11 апреля зарегистрирован проект постановления о признании ОУН-УПА преступными организациями, совершивших геноцид в отношении польского населения Восточных Кресов в 1939-1947 гг, сообщает Украинская правда.

Проектом постановления предлагается признать Организацию украинских националистов, Украинскую повстанческую армию, СС-Галичина и украинскую полицию на немецкой службе преступными организациями.

Справка УНИАН. Украинская повстанческая армия (УПА) - вооруженное крыло Организации украинских националистов.

Действовала с весны 1943 года на территориях, входивших в состав Генерал-губернаторства (Галиция - с конца 1943, Холмщина - с осени 1943), райхскомиссариата Украина (Волынь - с конца марта 1943), и румынской Транснистрии (Северная Буковина - с лета 1944 ), которые до 1939-1940 годов входили в состав Польши и Румынии.

УПА действовала до 1953 года, когда активные ее действия были прекращены, а отдельные очаги сопротивления действовали на протяжении 1950-60-х годов. С 1943 по 1950 год главным командиром УПА был генерал Роман Шухевич, с 1950 по 1954 - Василий Кук.

УПА представляла собой партизанскую армию, имела трофейное вооружение (в основном немецкое и советское), амуницию (в том числе спецуниформа в некоторых отделах), дисциплину, военную тактику, Службу безопасности (СБ ОУН), агентуру, разведку, контрразведку и т.п.

Отношение к истории УПА в украинском обществе на протяжении лет независимости колеблется между позитивным (борцы за независимость) и противоположным (немецкие коллаборационисты): сама оценка часто опирается на пропагандистские штампы обеих сторон. Вопрос об официальном признании УПА воюющей стороной во Второй мировой войне и связанное с этим вопросом предоставления ветеранам УПА льгот на государственном уровне (несколько западных областей уже приняли это решение на своем уровне), до сих пор остаются нерешенными. С 2005 года в Украине официально празднуются годовщины создания УПА (14 октября 1942, праздник Покрова Пресвятой Богородицы).

Борьба Украинской повстанческой армии - составляющая Украинского освободительного движения 1920-1950 годов.