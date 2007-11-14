США: последние события в Грузии не помешают ее вступлению в НАТО

Заместитель помощника госсекретаря США Метью Брайза не согласен с мнением, что последние события в Грузии могут помешать ее вступлению в НАТО. Об этом он заявил на брифинге в посольстве США в Тбилиси по итогам своего рабочего визита в Грузию, где он встречался с руководством и оппозицией.

"Мы считаем, что участие в расширении НАТО должно быть открытым для каждой страны, которая удовлетворяет таким критериям, как безопасность, военные реформы, а также демократический уровень развития", - сказал Брайза, слова которого приводит агентство "Новости-Грузия".

"Я знаю, что некоторые наши собеседники спрашивают, могут или нет последние события в Грузии помешать вступлению страны в НАТО. Пока Грузия сама себя не дистанцирует от членства в НАТО и от перехода на План действий по вступлению в альянс, мы не согласны с утверждением, что могут возникнуть какие-то помехи", - отметил Брайза.

"Страна готовится к выборам. И если эти выборы будут справедливыми и свободными, то почему должен задаваться такой вопрос?", - заметил Брайза.