Британский эксперт объяснил, как будут делить наследство Березовского

Об этом сообщил РАПСИ (Российское агентство правовой и судебной информации) партнер, руководитель группы по работе с частными клиентами лондонской юрфирмы Pemberton Greenish Джон Гудчайлд, передает РИА «Новости».

Это особенность английского права, и при определении настоящего места проживания человека учитывается ряд факторов. Проживание на протяжении длительного времени в Англии вовсе не свидетельствует о том, что это постоянное место жительства человека.

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Тем не менее, независимо от того, будет ли Березовский признан "россиянином", вопрос о земле в Англии, если он встанет в деле о его наследстве, будет рассматриваться с применением английского права, независимо от наличия или отсутствия завещания. Что касается прочих активов, суд будет обращаться к праву той страны, проживание в которой будет признано основным. В случае с Березовским это может быть российское право.