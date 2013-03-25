Циклон из Украины добрался до Москвы

«Благодаря стараниям очередного циклона можно сказать, зима продолжается. Накануне циклон из районов Украины сместился на юг Центрального федерального округа, и очень медленно смещается в районы Средней Волги. Под влиянием его активных атмосферных фронтов уже прилично выросли сугробы, и сегодня, несмотря на то, что интенсивность осадков ослабеет, сугробы еще подрастут», - говорится в сообщении.

По данным сервиса «Яндекс-пробки», загруженность дорог оценивается в 7 балов, на многих направлениях образовались многокилометровые пробки.

По информации российских синоптиков, снег в Москве не прекращается в течение суток. Прогнозируется, что он будет идти сегодня целый день. За этот период может выпасть до половины месячной нормы осадков.

По данным мэрии столицы России, на улицах города работает вся имеющаяся в наличии снегоуборочная техника.