Парламент Кипра сделал шаг к спасению экономики

Также одобрен закон о создании специального инвестфонда, который должен помочь Кипру изыскать необходимые средства для получения помощи ЕС и МВФ, сообщает корреспондент РИА Новости.

Законопроекты являются частью второго за последнюю неделю плана по спасению кипрской экономики, который обсуждают на Кипре.

Закон о специальном фонде "солидарности"предполагает национализацию части средств пенсионных фондов. Закон о контроле над движением капитала позволяет правительству предотвратить "набег"вкладчиков на банки путем временной заморозки счетов.

Это два первых закона из восьми, которые предстоит обсудить на текущей сессии парламента. Таким образом Кипр планирует найти недостающие 5,8 миллиарда евро для заключения соглашения с ЕС и МВФ о кредитах на 10 миллиардов евро и предоставлении местным банкам ликвидности ЕЦБ.