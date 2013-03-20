Два теракта совершены в столице Турции

Их целью стали министерство юстиции и штаб-квартира правящей Партии справедливости и развития /ПСР/. Как сообщил сегодня телеканал Си-эн-эн Тюрк, рядом со входом в министерство были взорваны гранаты, а здание ПСР было обстреляно. Ранение получил один человек, нанесен материальный ущерб, сообщает ИТАР-ТАСС.

Местные СМИ обращают внимание на то, что диверсии в турецкой столице предприняты накануне празднования в четверг курдского Нового года.

Ожидается, что лидер запрещенной Рабочей партии Курдистана /РПК/ Абдуллах Оджалан, отбывающий пожизненный срок тюремного заключения, выступит с мирной инициативой о прекращении огня и с призывом вывода боевиков РПК с турецкой территории.

Непримиримые курдские экстремисты пытаются сорвать возможное заключение мирного соглашения правительства и РПК о прекращении вооруженного конфликта между курдскими сепаратистами и правительственными войсками, который длится почти 30 лет.