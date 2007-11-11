В Грузии завершился первый раунд переговоров власти и оппозиции

Первый раунд диалога между властями и оппозицией Грузии "не привел к каким-либо конкретным договоренностям, но по ряду вопросов наблюдается сближение позиции сторон". Об этом заявил сегодня журналистам лидер крупнейшей умеренно-оппозиционной партии "Новые правые", депутат парламента Давид Гамкрелидзе, оценивая результаты прошедшей накануне поздно вечером в парламенте Грузии встречи со спикером Нино Бурджанадзе и ее соратниками - влиятельными представителями правящей в стране партии "Единое национальное движение", сообщает ИТАР-ТАСС.

В этой встрече приняли участие руководители ведущих оппозиционных организаций, входящих в Национальный Совет (НС) оппозиционных партий (радикальная оппозиция), а также лидеры умеренно-оппозиционных партий - "Новые правые" и "Промышленники спасут Грузию", имеющие одноименные фракции в парламенте.

Лидер Республиканской партии, один из членов руководства НС Давид Усупашвили сообщил, что в ходе "продолжавшейся почти три часа встречи обсуждались вопросы отмены чрезвычайного положения в стране, возобновления в нормальном режиме работы телерадиокомпаний и другие важные вопросы".

Бывшая глава МИД Саломе Зурабишвили, возглавляющая оппозиционную партию "Путь Грузии" (входит в НС), сказала, что "диалог был непростой, но полезный".

Спикер парламента Нино Бурджанадзе назвала "очень важным начало реального диалога между властями и оппозицией". "Мы готовы к продолжению конструктивного диалога, он будет продолжен в понедельник, 12 ноября", - сказала она. Бурджанадзе подтвердила намерение руководства Грузии "как можно скорее, в ближайшие дни отменить чрезвычайное положение".

Напомним, что массовые акции на улицах Тбилиси и работа независимых средств массовой информации были запрещены после силового разгона антиправительственных акций протеста около грузинского парламента.

Демонстранты выступили против президента Грузии Михаила Саакашвили, обвинив его в коррупции и авторитаризме. Однако грузинский лидер решил прекратить акции протеста, заявив, что оппозиция предприняла попытку государственного переворота. Он также обвинил лидеров оппозиции в том, что их действия спровоцированы Россией.

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