Папа Римский Франциск временно продлил полномочия Римской курии

Папа Римский Франциск, избранный в среду вечером на конклаве, принял решение о том, чтобы все представители Римской курии (главного административного органа Римско-католической церкви и Ватикана) временно продолжали исполнять свои обязанности, говорится в распространенном в субботу сообщении Святого престола.

Как передает РИА Новости, с момента отречения Бенедикта XVI от Апостольского престола 28 февраля все руководители Римской курии, включая госсекретаря Ватикана, глав конгрегаций и папских советов, а также президента Папской комиссии государства-города Ватикан, считались ушедшими в отставку. В период «вакантного престола» все полномочия по временному ведению дел Святого престола временно перешли к декану Кардинальской коллегии Анджело Содано и кардиналу-камерленго Римско-католической церкви Тарчизио Бертоне. Право назначить новых руководителей Святого престола принадлежит исключительно понтифику.

Папа Франциск решил взять некоторое время на обдумывание, молитвы и диалог, прежде чем совершить новые назначения, указывается в документе Святого престола.