Сторонники выхода Германии из еврозоны объединились в партию

Учредительный съезд партии должен состояться на этой неделе во Франкфурте-на-Майне.

Основатели партии заявляют, что недовольны нынешним положением вещей, когда ни одна из представленных в Бундестаге партий даже не ставит под сомнение необходимость присутствия Германии в еврозоне. Их также раздражает, что ФРГ тратит десятки миллиардов евро на поддержание на плаву экономик юга Европы, переживающих серьезный кризис.

Профессор экономики Гамбургского университета Бернд Люке в интервью «Немецкой волне» заявил, что «единая валюта не только не помогает Европе выйти из кризиса, она постепенно разрушает экономику континента». В этой связи «Альтернатива для Германии» предлагает либо вернуться к немецким маркам, либо создать единую валюту с финнами, голландцами и австрийцами. Даже экономика Франции для них недостаточно стабильна для подобного союза.

Как пишет The Daily Telegraph, очередным поводом для критики действующих властей со стороны «Альтернативы для Германии» может стать подписание Ангелой Меркель пакета финансовой помощи для Кипра. В новой партии заранее назвали ошибкой «спасение грязных денег российских олигархов», подразумевая сохранение капиталов на Кипре.

По оценкам социологов, программа «Альтернативы для Германии» имеет неплохие шансы получить поддержку граждан страны. Как минимум четверть всех немцев готовы рассмотреть возможность отказа от евро и возвращения к марке.

В прошлом партии евроскептиков в Германии большой популярностью не пользовались, что отчасти вызвано историческим неприятием любых форм национализма, замечает Лента.ру. Однако на фоне экономических проблем в Европе все больше немцев не видят ничего плохого в некотором обособлении.

При этом «Альтернатива для Германии» не выступает за роспуск Евросоюза, называя эту организацию полезной для своей страны. Однако участие ФРГ в еврозоне в новой партии считают неприемлемым.