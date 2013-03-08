Сегодня в Ватикане определят дату Конклава для избрания нового Папы

Как сообщает Радио Ватикан, директор Ватиканского пресс-центра Федерико Ломбарди на брифинге, посвященном подготовке к Конклаву, сказал, что сегодня, во время вечернего заседания коллегии кардиналов, т.е., восьмого общего собрания, состоится голосование по дате Конклава. По его словам, это, вероятно, будут первые дни следующей недели.

Относительно прохождения кардинальских собраний, то Ф.Ломбарди сначала рассказал о вчерашнем вечернем заседании, в котором приняло участие 151 кардинал. Два новоприбывших кардинала приняли присягу, среди них и последний ожидаемый кардинал-избиратель из Вьетнама. Таким образом, все кардиналы, участвующие в конклаве, прибыли в Ватикан. Это дает основание ускорить его начало, не дожидаясь предписанных 15 дней.

153 кардинала приняли участие в седьмом собрании, которое состоялось 8 марта утром, и во время этого заседания уже никто не приносил присягу. Первым актом этого заседания, согласно предписаниям Апостольской Конституции Universi Dominici Gregis, коллегия кардиналов рассмотрела важность причин, представленных двумя кардиналами-избирателями, которые не будут участвовать в конклаве. Путем голосования представленные аргументы признаны достаточными. Произнесено 18 докладов, а количество кардиналов, которые взяли слово во время общих заседаний от их начала, превысило 100 человек. Другие темы, которые обсуждались, были межрелигиозный диалог, биоэтические вопросы, положительные аспекты христианской веры, коллегиальность в управлении Церковью, роль женщины в Церкви.

Как сообщал УНИАН, Папа Римский Бенедикт XVI объявил об отречении от престола в начале февраля. Причиной он назвал плохое состояние здоровья.

Предыдущий понтифик ушел с поста после почти восьми лет пребывания на престоле и стал первым за 600 лет главой Римско-католической церкви, который сложил полномочия.