ООН будет добиваться преследования за преступления против женщин.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН послании генерального секретаря ООН Пан Ги Муна по случаю Международного женского дня 8 марта.

«В этом году в Международный женский день пусть наше чувство возмущения побудит нас к практическим действиям. Мы объявляем, что будем добиваться преследования за преступления против женщин и что никогда не допустим, чтобы женщины расплачивались за пережитые ими же издевательства», - отметил Генсек ООН.

По его словам, ООН снова обязывается искоренять «эту глобальную угрозу здоровью, где бы она ни таилась, дома или на работе, в районах, охваченных войнами или в благополучных странах, или в умах людей, позволяющих сохраняться этой форме насилия».

Генсек ООН подчеркнул, что Организация дает особое обещание женщинам, находящимся в условиях конфликтов, где сексуальное насилие слишком часто применяется как средство унижения противника путем уничтожения его достоинства».

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«К этим женщинам мы обращаемся со словами: Организация Объединенных Наций с вами. Я как ее генеральный секретарь заявляю, что обеспечение благополучия всех, кто пострадал от сексуального насилия в условиях конфликтов, должно быть нашей главной заботой», - сказал генсек ООН.

Он сообщил, что поручает своим старшим советникам включить борьбу с сексуальным насилием в число первоочередных задач всей деятельности ООН в области миротворчества и поддержания мира.

Генсек напомнил, что система ООН осуществляет кампанию «Сообща покончим с насилием в отношении женщин», в основе которой лежит простой, но убедительный принцип - все женщины и девушки имеют основополагающее право жить, не подвергаясь насилию.

Он также сообщил, что на этой неделе в Нью-Йорке на сессии Комиссии по положению женщин проводится наибольшее мероприятие ООН, посвященное вопросу искоренения насилия в отношении женщин. «Это мероприятие должно дать максимальный эффект - и мы будем настойчиво добиваться прогресса после его завершения», - прибавил генсек ООН.