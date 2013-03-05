Правительство Молдовы отправлено в отставку

Как сообщает РИА «Новости», за это решение проголосовали 54 депутата - коммунисты, демократы и группа независимых депутатов. Для отставки правительства необходим был 51 голос.

Инициативу коммунистов, выразивших В.Филату вотум недоверия, сразу же поддержала Демократическая партия, мотивировав свое решение тем, что до этого В.Филат вышел из правящего альянса "За европейскую интеграцию", в который помимо либерал-демократов и демократов входят либералы.

Свое решение В.Филат объяснил тем, что не может больше смириться с вмешательством альянса в работу правительства. У демократов была еще одна достаточно веская причина выступить против В.Филата, так как депутаты от возглавляемой им партии вместе с коммунистами до этого проголосовали в парламенте за отставку одного из лидеров демократов - первого вице-спикера Влада Плахотнюка.

В течение трех дней Президент Молдовы Николай Тимофти должен после консультаций с парламентскими фракциями предложить кандидата на пост премьера. Если кандидат от Президента не будет утвержден парламентом, а Н.Тимофти может предлагать своего ставленника два раза в течение 45 дней, то после этого Президент вправе распустить парламент и объявить досрочные парламентские выборы.