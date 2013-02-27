Обама определился с кандидатурой посла США в Украине

Президент США Барак Обама объявил о своем намерении предложить кандидатуру Джеффри Пайятта как следующего посла США в Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Посольства США в Украине.

В посольстве сообщают, что Дж.Пайятт – карьерный дипломат высшего эшелона дипломатической службы США, который имеет за плечами 22 года работы в Государственном департаменте, за время которой, преимущественно, сосредоточивался на Азии и Латинской Америке. Он женат на Мэри Пайятт и имеет двоих детей - Уильяма и Клэр.

Дж.Пайятт в мае 2010 года занял должность главного заместителя помощника государственного секретаря – заместителя руководителя Бюро по вопросам Южной и Центральной Азии. До этого, с августа 2007 года, он был заместителем председателя дипломатической миссии США при Международном агентстве по атомной энергии и международных организациях в Вене.

С 2002 по 2007 год Дж.Пайятт служил в Посольстве США в Индии, сначала как советник-посланник по политическим делам, а с июня 2006 года – как заместитель руководителя дипломатической миссии. В этом качестве он руководил ежедневной оперативной деятельностью одного из крупнейших и быстрорастущих посольств США за границей.

До назначения в Индию он работал в Генеральном консульстве США в Гонконге, занимаясь диалогом по вопросам торговли и экспортного контроля с этим особым административным регионом Китая.

С 1997 по 1999 год был руководителем американского консульства в Лахоре.

В Вашингтоне Дж.Пайятт работал также в должностях директора по вопросам Латинской Америки в аппарате Совета национальной безопасности (1996-97), специального помощника первого заместителя госсекретаря (1995-96) и административного помощника заместителя госсекретаря по вопросам Латинской Америки (1994). В 1992-94 годах он служил в Посольстве США в Индии как дипломат политического отдела, а в 1990-92 годах – в Посольстве США в Гондурасе как дипломат экономического отдела и вице-консул.

Дж.Пайятт учился и получил магистерскую степень по международным отношениям в Йельском университете, а степень бакалавра политических наук – в Университете Калифорнии в Ирвайне.