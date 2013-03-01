Полчища саранчи угрожают популярным курортам Египта

16:10, 01 марта 2013
Мир
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Миллионы насекомых приближаются к городам на побережье Красного моря.

Саранча

Полчища саранчи угрожают популярным курортам Египта, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Миллионы насекомых приближаются к городам на побережье Красного моря, в том числе к популярной Хургаде.

По информации местных СМИ, для борьбы с вредителями задействована военная авиация, которая с воздуха распыляет пестициды.

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