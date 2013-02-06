В Египте вводятся хлебные карточки

Как сообщает ИТАР-ТАСС, по информации Госминистерства местного развития Египта, субсидируемые правительством лепешки "рагыф" из темной муки грубого помола, основным потребителем которых являются социально незащищенные слои населения, будут отныне выдаваться по талонам, а точнее, по смарт-картам.

С помощью считывающих электронных устройств каждый гражданин ежедневно сможет получить на руки три лепешки, причем приобрести хлеб можно будет только через государственные пекарни, где будет вестись строгий контроль и учет во избежание контрабанды муки.

Первой провинцией, где введена карточная система, стал Порт-Саид, и в ближайшее время этот опыт будет распространен и на другие регионы страны.

Для большинства египтян, живущих за чертой бедности, хлеб является основным продуктом на столе.

Несмотря на то, что в магазинах и кондитерских в ассортименте представлены любые хлебобулочные изделия, лишь незначительный срез общества может позволить себе покупать дорогой хлеб, большинство же в Египте питается преимущественно рагыфами.