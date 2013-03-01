Астрономы увидели рождение гигантской планеты

Об этом говорится в статье, опубликованной в Astrophysical Journal Letters, обзор которой приводится на сайте Европейской южной обсерватории.

Группа астрономов под руководством Саши Кванца (Sascha Quanz) из Швейцарской высшей технической школы Цюриха зафиксировала экзопланету, которая по массе в 15-20 раз превосходит Юпитер, в звездной системе HD 100546 на расстоянии порядка 335 световых лет от Земли. Характер движения космического тела и плотность газопылевого диска по краям его орбиты позволили сделать вывод о том, что планета продолжает формироваться и «стягивать» на себя материю, сообщает Lenta.ru.

Обнаружение молодой планеты стало возможным, благодаря системе адаптивной оптики (NACO) на телескопе VLT, которая позволила отфильтровать свечение звезды в коротковолновом инфракрасном спектре, чтобы зафиксировать искажение протопланетного диска на краю звездной системы. Ученым предстоит подтвердить результаты дополнительными наблюдениями.

Звездная система HD 100546 ранее уже неоднократно изучалась. Там уже был обнаружен газовый гигант на расстоянии порядка шести астрономических единиц (1 астрономическая единица равна среднему расстоянию от Земли до Солнца) от звезды. Новая протопланета предположительно находится в десять раз дальше от центра системы.

Телескоп VLT (Very Large Telescope — Очень большой телескоп) находится на высоте 2635 метров в Чили. Он состоит из четырех оптических телескопов с диаметром зеркала 8,2 метра. В феврале 2012 года четыре телескопа удалось связать между собой в единый интерферометр с виртуальным диаметром зеркала 130 метров.