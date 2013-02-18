Украину просят выдать экс-премьера Таджикистана

09:28, 18 февраля 2013
Мир
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Генпрокуратура Таджикистана направила Украине запрос об экстрадиции экс-премьера Абдулладжанова.

Абдулладжанов

Генеральная прокуратура Таджикистана направила в Киев запрос об экстрадиции бывшего премьер-министра Абдумалика Абдулладжанова.

Как сообщает РИА «Новости», об этом сказал журналистам первый заместитель генпрокурора Таджикистана Абдукодир Мухамадиев.

"Документы для запроса составлены на основе 60 томов уголовного дела, возбужденного в отношении Абдулладжанова в 1998 году", - сказал он.

А.Мухамадиев напомнил, что А.Абдулладжанов заочно обвинен в организации преступной группировки, попытке захвата власти, терроризме, диверсии, хищении государственного имущества и объявлен в 1997 году в розыск.

Сам опальный политик в интервью иностранным СМИ отрицал, что участвует в политической деятельности на родине.

7 февраля Бориспольский горрайонный суд Киевской области удовлетворил представление прокуратуры о временном аресте А.Абдулладжанова, задержанного в аэропорту "Борисполь" 5 февраля. Согласно решению суда, А.Абдулладжанов арестован на 40 суток. Запрос о его выдаче официальный Душанбе должен направить до 17 марта.

В течение последнего десятилетия А.Абдулладжанов жил в США.

А.Абдуллоджонов был премьер-министром Таджикистана в 1992-1993 годах, в самом начале пятилетней гражданской войны, затем два года был послом в России. В 1994 году на первых всенародных выборах в Таджикистане выдвигался кандидатом в президенты. Выходца с севера активно поддерживала Согдийская (тогда Ленинабадская) область, откуда традиционно были все руководители советского Таджикистана. Однако, по официальным данным, он проиграл выборы Эмомали Рахмону, до сих пор возглавляющему страну.

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