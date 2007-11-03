На Павелецком вокзале в Москве эвакуировали пассажиров

Сегодня пассажиров Павелецкого вокзала Москвы эвакуировали из-за подозрительного пакета в зале здания, сообщает РИА «Новости», однако, как выяснилось после проверки, там нет никаких взрывных устройств.

В свою очередь, Lenta.ru сообщает, что предмет, из-за которого сегодня был эвакуирован Павелецкий вокзал, оказался муляжом взрывного устройства.

Согласно сообщениям СМИ, сотрудники правоохранительных органов провели эвакуацию вокзала после того, как в милицию позвонил неизвестный и сообщил о заложенной там бомбе. Личность звонившего пока не установлена.

Как сообщила глава пресс-службы московского УВД на железнодорожном транспорте Татьяна АГАПОВА, все эвакуированные пассажиры уже вернулись в залы ожидания. Каких-либо задержек в движении поездов, по ее словам, инцидент не вызвал.