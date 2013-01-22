Президент Боливии: Чавес вернется на родину после курса физиотерапии

Как сообщает РИА «Новости», по словам Президента Боливии и друга У.Чавеса Эво Моралеса, он «вчера связался с Кубой, и у меня есть хорошая информация: наш братский Президент – «команданте» Уго Чавес уже проходит курс физиотерапии, чтобы в скором времени вернуться в свою страну.

Накануне СМИ со ссылкой на младшего брата У.Чавеса Архениса сообщили о возможности возвращения Президента в Венесуэлу в ближайшее время, однако затем сам Архенис опроверг эту информацию.

При этом вице-президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил несколько дней назад, что У.Чавес заканчивает постоперационный период восстановления и начинает новую стадию лечения.