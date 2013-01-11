Правоохранители задержали латыша, «заминировавшего» самолет «АэроСвита»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Им оказался гражданин Латвии 1971 года рождения. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он осуществил телефонный звонок с сообщением о заминировании воздушного судна.

На данное время правоохранительные органы Литвы задержали этого гражданина. Решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности, говорится в сообщении.

Как напомнили в прокуратуре, 10 января в дежурную часть линейного отдела в аэропорту «Борисполь» ГУ МВД Украины в Киевской области в 06.26 поступило сообщение о возможном заминировании самолета АТР-72 авиакомпании «АэроСвит», который выполнял рейс № 252 сообщением «Вильнюс-Киев». Самолет совершил безаварийную посадку в аэропорту «Борисполь».

Проведенной проверкой взрывотехнической службы научно-опытного экспертно–криминалистического центра ГУМВД Украины в Киевской области взрывотехнических устройств и взрывчатых веществ при проверке воздушного судна не обнаружено.