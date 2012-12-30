Путин дал добро на закон об образовании

Президент России Владимир Путин подписал закон об образовании, призванный заменить два действующих базовых закона: "Об образовании" (1992) и "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" (1996). Соответствующий документ опубликован в воскресенье на портале правовой информации, сообщают РИА Новости.

В документе прописываются нормы по всем уровням образования, включая дошкольное, профессиональное — начальное, среднее, высшее и дополнительное.

Госдума приняла закон в третьем чтении 21 декабря, Совет Федерации одобрил его 26 декабря.

В законе прописана норма об обучении на государственном (русском) языке с возможностью получения образования на языках национальных республик.

Школьная форма, в соответствии с документом, будет вводиться по усмотрению администрации образовательных учреждений, а сельские школы не смогут закрывать без учета мнения жителей.

Закон вступает в силу 1 сентября 2013 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.