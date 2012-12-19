В Грузии задержаны два экс-министра

Бывший министр энергетики Грузии Алеко Хетагури, экс- министр образования Ника Гварамия (ныне директор телекомпании "Рустави-2"), генеральный директор тбилисской электрораспределительной компании "Теласи" Дэви Канделаки, бывший заместитель министра экономики Каха Дамения и еще ряд лиц задержаны сегодня в столице Грузии.

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Об этом сообщила следственная служба Министерства финансов, передает ИТАР-ТАСС.

По словам ее представителей, она вместе с Главной прокуратурой страны расследует дело о перечислении 1 млн долларов фиктивному предприятию за якобы предоставленную ему энергетическими компаниями в июле 2012 года консультацию. Все указанные лица были задержаны в рамках этого расследования.