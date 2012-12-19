Положение в Греции улучшилось сразу на 6 пунктов

Вместе с долгосрочным повышен и краткосрочный рейтинг - до отметки B со стабильным прогнозом.

Повышение кредитных рейтингов государства означает автоматическое повышение рейтингов его непогашенных долговых обязательств, которые теперь находятся на отметке B-/B с аналогичным стабильным прогнозом, который не предусматривает дальнейших действий по рейтингам в ближайшее время, если не произойдет чрезвычайной смены обстоятельств, поясняет РосБизнесКонсалтинг.

Главным основанием для повышения рейтинга Греции стало успешное завершение 17 декабря с.г. выкупа государством части своего долга, которая оценивается в 20 млрд евро, вместе с одобрением со стороны Еврогруппы (объединения министров финансов 17 государств еврозоны) дальнейшей финансовой помощи.