Бюджетный саммит ЕС закончился ничем

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил европейский дипломат.

“Саммит окончен”, - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что стороны не приняли никакого решения, кроме того, что через две недели лидеры ЕС планируют вновь собраться для обсуждения бюджета.

На сегодняшний день проект бюджета на 2014-2020 годы предусматривает общие расходы в 973 млрд евро. При этом, Великобритания требует дальнейшего сокращения расходов бюджета ЕС до 890 млрд евро, в то время, как ряд “новых” членов ЕС пытаются добиться максимально высоких показателей европейского бюджета.

Как сообщал УНИАН, Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель не исключает, что вопрос бюджета Европейского Союза на следующие 7 лет (2014-2020) будет решен лишь в начале 2013-го года.