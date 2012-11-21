Турция официально попросила НАТО о размещении ракет на границе с Сирией

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в заявлении Генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена.

“Я получил официальное письмо от правительства Турции с просьбой разместить ракеты “Патриот”. Такое размещение увеличит способности противовоздушной обороны Турции защищать население и территорию Турции”, - отмечается в заявлении.

“Это будет способствовать деэскалации кризиса вдоль юго-восточных границ НАТО. И это будет конкретной демонстрацией солидарности Альянса”, - продолжил А.Расмуссен.

Генсек НАТО отметил, что в своем письме правительство Турции подчеркнуло, что речь идет лишь о размещении ракет для защиты, и, таким образом, это никак не будет поддерживать введение свободной от полетов зоны, или какие-либо наступательные операции.

“НАТО обсудит запрос Турции без задержек”, - заявил Генсек Альянса.

А.Расмуссен подчеркнул, что страны-члены, которые имеют свободные ракеты такого типа, - Германия, Нидерланды и США, – должны самостоятельно определиться относительно количества ракет и срока их размещения в Турции.

Он также сообщил, что на будущей неделе Турцию посетит смешанная группа для проведения изучения на местности возможности размещения ракет.

“Безопасность Альянса – безраздельна. НАТО полностью предано сдерживанию любых угроз и защите территориальной целостности Турции”, - отметил Генсек НАТО.