Иностранцам в Амстердаме не будут отказывать в легких наркотиках

Как сообщает русская служба Би-Би-Си, в администрации города заявили, что подобный запрет может привести к росту преступности и негативно сказаться на посещаемости Амстердама иностранцами.

Новые власти Нидерландов пересмотрели введенный предыдущим правительством страны план по запрету продажи марихуаны и гашиша в кофешопах для иностранцев.

По решению правительства, власти на местах получат право самостоятельно решать, пускать им иностранных туристов в кофешопы или нет.