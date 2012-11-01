Иностранцам в Амстердаме не будут отказывать в легких наркотиках
21:01, 01 ноября 2012Мир
1074 0
Власти Амстердама отказались от планов закрыть туристам доступ в магазины, имеющие разрешение на публичную продажу конопли.
Любителям "легких" развлечений рады в Амстердаме
Как сообщает русская служба Би-Би-Си, в администрации города заявили, что подобный запрет может привести к росту преступности и негативно сказаться на посещаемости Амстердама иностранцами.
Новые власти Нидерландов пересмотрели введенный предыдущим правительством страны план по запрету продажи марихуаны и гашиша в кофешопах для иностранцев.
По решению правительства, власти на местах получат право самостоятельно решать, пускать им иностранных туристов в кофешопы или нет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter