Иностранцам в Амстердаме не будут отказывать в легких наркотиках

21:01, 01 ноября 2012
Мир
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Власти Амстердама отказались от планов закрыть туристам доступ в магазины, имеющие разрешение на публичную продажу конопли.

Любителям

Как сообщает русская служба Би-Би-Си, в администрации города заявили, что подобный запрет может привести к росту преступности и негативно сказаться на посещаемости Амстердама иностранцами.

Новые власти Нидерландов пересмотрели введенный предыдущим правительством страны план по запрету продажи марихуаны и гашиша в кофешопах для иностранцев.

По решению правительства, власти на местах получат право самостоятельно решать, пускать им иностранных туристов в кофешопы или нет.

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