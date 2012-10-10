В России откроют памятник чехословацким легионерам
00:39, 10 октября 2012Мир
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В Пермском крае в городе Кунгур в среду откроют памятник солдатам и офицерам Чехословацкого корпуса, погибшим здесь в 1918 году во время Гражданской войны.
Подразделение Чехословацкого корпуса
Памятник представляет собой 10 гранитных плит с высеченными именами 113 военнослужащих Чехословацкого корпуса, сообщает Радио Свобода.
В церемонии открытия будет участовавать заместитель министра обороны Чешской республики Михал Грбаты.
Мемориал легионерам, погибшим под Зборовом в Первую мировую войну
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