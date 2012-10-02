На выборах в Грузии подсчитаны 94% протоколов
23:42, 02 октября 2012Мир
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Блок "Грузинская мечта"после подсчета 94,05% протоколов лидирует на выборах по партийным спискам с 55,08% голосов.
У президентского "Единого Национального движения" - 40,14%.
У христиан-демократов - 2,04%, Лейбористской партии - 1,25%.
Все остальные партии набрали менее одного процента голосов, сообщает Центральная избирательная комиссия Грузии.
В парламент проходят партии, преодолевший 5% барьер.
По мажоритарной системе "Грузинская мечта" получила больше голосов в 38 округах, "Единое Нацдвижение" - в 34. Пока нет данных по одному округу.
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