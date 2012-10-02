На выборах в Грузии подсчитаны 94% протоколов

У президентского "Единого Национального движения" - 40,14%.

У христиан-демократов - 2,04%, Лейбористской партии - 1,25%.

Все остальные партии набрали менее одного процента голосов, сообщает Центральная избирательная комиссия Грузии.

В парламент проходят партии, преодолевший 5% барьер.

По мажоритарной системе "Грузинская мечта" получила больше голосов в 38 округах, "Единое Нацдвижение" - в 34. Пока нет данных по одному округу.