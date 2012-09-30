Полиция отпустила мужчину, стрелявшего из игрушечного пистолета в президента Чехии

Об этом передает ИТАР-ТАСС.

В субботу против 26-летнего П.Ондроуша было выдвинуто обвинение в хулиганстве. Согласно чешскому законодательству, этой статей предусмотрено наказание до двух лет тюремного заключения.

В пятницу, 28 сентября, во время торжественного открытия моста в Храставе П.Ондроуш беспрепятственно приблизился к главе Чешского государства, приставил к его правому боку пластмассовый пистолет и несколько раз нажал на спуск, сымитировав выстрелы.

В результате инцидента В.Клаус получил легкое ранение локтя, а П.Ондроуш был задержан и доставлен в отделение полиции.

Вместе с тем, начальник охраны Президента Чехии Иржи Скленка подал в отставку.

"Хотя я и не присутствовал на месте (происшествия) и лично не руководил мероприятиями в Храставе, после инцидента я почувствовал личную ответственность за действия моих подчиненных, не зависимо от того, могли ли они предотвратить случившееся или не могли", - заявил бывший начальник охраны В.Клауса.

По словам И.Скленка, он принял решение об отставке еще накануне, сразу после того, как увидел случившееся в Храставе по телевидению. Как заявил И.Скленка, так должен поступать любой начальник охраны первого лица государства в подобной ситуации, сообщает РИА «Новости».