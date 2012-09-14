Британия может вывести часть войск из Афганистана раньше, чем планировала

Об этом он сообщил в интервью газете Guardian.

По словам министра, еще полгода назад специалисты настаивали на том, чтобы «поддерживать численность войск настолько долго, насколько это возможно». Но, добавил он, командование международных сил было «удивлено тем, насколько быстро афганцы смогли взять на себя львиную долю ответственности», - цитирует Радио Свобода.

Великобритания планирует вывести из Афганистана до конца этого года 500 солдат и оставить для помощи местным силам безопасности 9 тысяч военных. Но министр обороны Филипп Хаммонд утверждает, что сообщение, которые он получает, свидетельствуют о возможности следующего уменьшение численности войск в 2013 году.