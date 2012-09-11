Газпром теперь будет согласовывать скидки с правительством

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей Куприянов сообщил на пресс-конференции в Москве.

«Теперь по вопросам предоставления информации, скидок или принудительной продажи активов обращаться нужно в уполномоченный орган, а не в «Газпром», - сказал С.Куприянов.

Он пояснил, что это вытекает из подписанного сегодня президентом РФ указа «О мерах по защите интересов РФ при осуществлении российскими юридическими лицами внешнеэкономической деятельности».

С.Куприянов пояснил, что этот указ затрагивает три основных момента – предоставление информации, изменения договоров и продажа активов.

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По его словам, это документ прямо регулирует такие ситуации как проведенные год назад обыски в дочерних предприятиях «Газпрома» в Европе или начатое антимонопольное расследование.

В тоже время, С.Куприянов сообщил, что в «Газпроме» рассматривают антимонопольное расследование Еврокомиссии как давление с целью снизить цены на российский газ.

Он сказал, что сейчас ряд экономически слабых государств требует от «Газпрома» односторонних уступок по ценам, и действия Еврокомиссии можно трактовать как попытку субсидировать страны Восточной Европы за счет «Газпрома».

С.Куприянов заверил, что «Газпром» всегда соблюдает законодательство стран, в которых ведет свою торговую и инвестиционную деятельность, а поставки газа осуществляются на основе долгосрочных договоров, условия которых были согласованы с потребителями.

При этом С.Куприянов подчеркнул, что «Газпром» и в дальнейшем будет строить свои отношения на долгосрочных контрактах в привязке цены газа к стоимости нефти.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 сентября В.Путин подписал указ «О мерах по защите интересов РФ при осуществлении российскими юрлицами внешнеэкономической деятельности», обязав стратегические компании согласовывать с правительством действия при предъявлении к ним требований иностранными государствами.

4 сентября Еврокомиссия начала формальную стадию антимонопольного расследования деятельности ОАО «Газпром» в Европейском Союзе. На фоне этих заявлений акции «Газпрома» начали снижаться.