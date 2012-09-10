Украина за 8 месяцев недобрала у Газпрома 34% газа

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе госкомпании «Укртрансгаз».

С начала 2012 года транзит природного газа через территорию Украины в государства Западной Европы, по информации «Укртрансгаза», составил 54 млрд куб. м.

«При этом все заявки стран-потребителей выполняются в полном объёме», - сообщает пресс-служба компании.

Оператор газотранспортной системы Украины не называет сравнительных данных по транзиту. Год назад «Укртрансгаз» сообщал о транзите газа в январе-августе 2011 года в страны Западной Европы в объеме 70 млрд куб. м.

Согласно сообщению пресс-службы «Укртрансгаза», потребителям Украины за 8 месяцев текущего года протранспортировано почти 31 млрд куб. м, что составляет 94% от показателей аналогичного периода прошлого года.

Как сообщал ранее УНИАН, Украина за 7 месяцев 2012 года сократила импорт газа из Российской Федерации до 19 млрд куб. м, что на 39% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 37,1 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.