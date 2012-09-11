В Молдове разрешат голосовать по почте

Как сообщили в молдавском правительстве, кабинет министров на своем заседании одобрил внесение соответствующих поправок в Кодекс о выборах.

Авторы законопроекта отмечают, что необходимость внесения соответствующих поправок в действующее законодательство исходит из опыта последних четырех выборных кампаний. За рубежом находится примерно четверть населения страны, а общий объем денежных переводов из-за рубежа составляет примерно 24% от валового внутреннего продукта (ВВП).

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Правительство поддержало законопроект, отметив важность обеспечения безопасного механизма реализации этих положений. Теперь этот законопроект должен рассмотреть и утвердить парламент, сообщает РосБизнесКонсалтинг.