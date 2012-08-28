Ответственность за «Крестоповал» в России взяла на себя «Народная воля»

Об этом говорится в пресс-релизе движения, текстом которого располагает УНИАН.

«Движение «Народная Воля» берет на себя ответственность за атаки 25 августа на знаки идеологического отдела единоросовской бандгруппы - РПЦ. Порубка крестов РПЦ в поселке Смеловский Верхнеуральского района Челябинской области и в Архангельске, в городском округе Варавино-Фактория, являются частью проводимой нами операции против РПЦ под кодовым названием «Крестоповал», и были совершены боевым крылом нашего движения, летучими боевыми отрядами «Неизвестные», - говорится в сообщении

Отмечается, что эти атаки последовали на заявления о создании православных дружин, а также расправу «РПЦ над беззащитными русскими девочками из Pussy Riot».

В «Народной воле» заявляют, что атака направлена исключительно на РПЦ, а не на православие как религию.

«Мы требуем немедленного освобождения участниц группы Pussy Riot. Атаки на РПЦ продолжатся до тех пор, пока наши требования не будут выполнены в полном объеме», - говорится в документе.

В «Народной воле» призывают православных массово выходить из РПЦ как идеологического отдела партии «Единая Россия», поскольку она не имеет к православию никакого отношения. По мнению движения, необходимо создать «Новую православную церковь, которая не будет связана с РПЦ».

Как сообщал УНИАН, 20 августа в Киеве возле Международного центра культуры и искусств был восстановлен Поклонный крест жертвам голодоморов и политических репрессий, который 17 августа спилили активистки Femen в знак поддержки Pussy Riot.