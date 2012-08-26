Пассажирский автобус столкнулся с цистерной в Китае: десятки погибших
10:47, 26 августа 2012Мир
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На северо-западе Китая в автокатастрофе погибли 36 человек. Еще трое доставлены с ранениями в больницу.
Обстоятельства аварии выясняются
Как сообщает радио «Свобода», в окрестностях города Янань (провинция Шэньси) на автотрассе столкнулись пассажирский автобус и автоцистерна с метанолом. Обе машины загорелись.
Обстоятельства аварии выясняются.
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