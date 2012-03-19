Аналитики: Президент Молдовы может объединить страну с Румынией

Избрание молдавским парламентом нового президента страны - 63-летнего юриста Николае Тимофти грозит объединением Молдовы с Румынией, пишет "Главред".

Подготовка к выборам президента сопровождалась в молдавской прессе активным обсуждением поиска национальной идеи, напомнила аналитическая группа «Da Vinci AG»

В ходе своего выступления в парламенте Тимофти заявил: «Самой большой проблемой является укрепление общества. Нам нужна идея, объединяющая все общество. Этой идеей должна стать европейская интеграция».

По оценкам аналитиков, процесс европейской интеграции Молдовы в глазах большей части правящего «Альянса за европейскую интеграцию» и унионистов тождественен интеграции с Румынией. В начале марта 2012 года Нацсовет по объединению Молдовы с Румынией заявил о намерении проводить пропагандистскую кампанию внутри страны, одним из основных тезисов которых будет являться утверждение о том, что «объединение с соседней страной [Румынией] – самый эффективный способ европеизации Республики Молдова».

Несмотря на то, что в своих комментариях Тимофти открыто не заявляет о поддержке объединения с Румынией, ограничиваясь тезисом о несвоевременности подобных дискуссий, представители АЕИ, в частности лидер национал-либеральной партии Виталия Павличенко приветствовали то, что кандидат в президенты не антиунионист.

Ранее «Главред» сообщал, что Тимофти потребовал вывода российских войск с территории непризнанной республики Приднестровье и замену действующих там миротворцев гражданскими наблюдателями с международным мандатом.

Кроме того, сообщалось, что Тимофти является сторонником курса действующего руководства Молдавии на сближение с Европой. В качестве цели для первого своего зарубежного визита в качестве президента он выбрал Брюссель.